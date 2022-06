Meghan Markle exhorte les hommes à exprimer haut et fort leur colère face à la décision d'interdire l'avortement aux Etats-Unis

Plusieurs Etats américains ont déjà annoncé prendre des mesures pour interdire les interruptions volontaires de grossesse sur leur territoire, dans la foulée de la décision vendredi de la Cour suprême qui a révoqué le droit à l'avortement.

La duchesse de Sussex, Meghan Markle, exhorte les hommes à exprimer haut et fort leur colère face à l'abrogation de Roe v. Wade, alors qu'elle révélait que le prince Harry s'était également indigné quand il avait pris connaissance de cette annonce vendredi.

La duchesse de Sussex, 40 ans, s'est entretenue pour le magazine Vogue avec l'auteure et militante Gloria Steinem, 88 ans.

Gloria Steinem a déclaré le lendemain de la décision de vendredi qu'elle accueillerait à New York chez elle les femmes qui souhaiteraient faire un avortement. Et qu'elle le ferait dans sa propre maison.

Selon Meghan Markle, tous les hommes doivent se joindre aux femmes dans cette lutte visant à protéger les droits à l'avortement. "Les hommes doivent s'exprimer en ce moment et au-delà, car ce sont des décisions qui affectent les relations, les familles et les communautés dans leur ensemble", a-t-elle déclaré. Et de justifier: "Ces décisions peuvent cibler les femmes, mais les conséquences nous affectent tous".

Meghan Markle a également précisé que son époux, le prince Harry, était, comme elle, un féministe.