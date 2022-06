"Vous avez un vrai problème", Iris Mittenaere n'en peut plus des commentaires de ses abonnés

"Apprenez à être doux avec vous-même et avec les autres", écrit dans sa story Instagram Iris Mittenaere, Miss Univers 2016. Actuellement en vacances avec son chéri Diego El Glaoui aux Maldives, la vedette du petit écran a publié une photo d'elle en bikini sur ses réseaux sociaux.

Malheureusement, elle n'échappe pas aux critiques des internautes. "De plus en plus mince, de moins en moins de formes", lui a-t-on adressé en message privé. De quoi faire sortir Iris Mittenaere de ses gonds. "Vous avez un problème. Déjà, à chaque passage en maillot, il y a un commentaire. Soit, j'ai pris du poids, soit j'en ai perdu. Big news : on s'en fout, nan ?! Autre big news : ceci est mon corps. Donc, la manière dont il évolue ne concerne que moi".

Elle fait face à ses démons

Si le mannequin de 26 ans réagit de cette manière, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'elle fait face à ce type de remarques. Et ça lui rappelle de mauvais souvenirs: "Alors gardez votre salive, et vous ne réveillerez pas les vieux démons de mon adolescence avec vos commentaires. J'ai trop longtemps souffert d'être le squelette de service".

Pour terminer sur une pointe d'humour, toujours dans sa story, elle publie une vidéo d'une eau infestée de requins : "Les relous, on vous jette ici", plaisante Iris Mittenaere. Le message est passé.