Ce moment ahurissant où Victoria Beckham a dû se peser à la télévision deux mois après avoir accouché de son premier enfant

L'ancienne Posh Spice du groupe Pop des Spice Grils a évoqué dans la prochaine édition australienne du magazine Vogue, l'obsession que les médias ont eu pendant des années pour sa silhouette élancée. "On m'appelait le squelette. Après avoir eu Brooklyn, il y avait une photo de moi avec des flèches pointant vers chaque partie de mon corps sur laquelle je devais me concentrer pour perdre du poids", se souvient la Spice Girl.

La créatrice de mode s'est également rappelé d'un moment très inconfortable qu'elle a vécu en participant à une émission télévisée: "J'ai participé à une émission avec le présentateur Chris Evans il y a de nombreuses années et je venais d'avoir Brooklyn et j'avais perdu beaucoup de poids. Et il m'a fait monter sur la balance pour être pesée. Pouvez-vous imaginer faire cela de nos jours ?", s'est indignée l'épouse de David Beckham.

Chris Evans avait ensuite commenté le chiffre affiché sur la balance: "50 kg. Pas mal", avait-il réagi.

Victoria s'était prêtée au jeu mais cet épisode lui a laissé un goût très amer.