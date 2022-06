"Vous êtes dégoutant", le prince William perd son sang-froid face à un photographe

Une vidéo du prince William a été publiée sur YouTube ce lundi et rapidement elle a fait le tour de la toile. Dans cette vidéo, aujourd'hui supprimée, on y voit le prince William s'énerver contre un photographe qui essaye de le prendre en photo... Avec sa famille. L'événement est survenu alors que William, Kate et leurs trois enfants se promenaient à vélo non loin de leur maison de Sandringham. "Vous êtes venus ici pour nous chercher. Comment osez-vous vous comporter comme vous l'avez fait avec mes enfants ? Comment osez-vous ?", s'énerve-t-il. "Vous nous harcelez, vous nous cherchiez, nous et nos enfants. Je fais une paisible promenade à vélo avec mes enfants et vous ne voulez même pas me donner votre nom. Vous êtes honteux, vous êtes dégoûtant. Vous l'êtes vraiment. Comment osez-vous vous comporter de la sorte ?" Tout en appelant son service de sécurité, le Prince William lance : "Merci d'avoir gâché notre journée".

Des fuites qui ne datent pas d'aujourd'hui

Si elles ne sont sorties que ce lundi 27 juin, les images ont pourtant été prises il y a plus d'un an. En seulement quelques heures, la vidéo a été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois. Très rapidement, l'information est remontée jusqu'au Palais-Royal qui a décidé de prendre les choses en main. Ils ont contacté la plateforme pour que la vidéo soit immédiatement supprimée en stipulant qu'il s'agissait d'une "violation de la vie privée de la famille". Dans ce cas-là, puisqu'il est question de "violation de la vie privée", aucun média britannique n'a le droit de diffuser les images. De quoi mettre fin aux envies des plus curieux.