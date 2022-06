Réunis à la télé, Yannick Alléno adresse un message bouleversant à son fils Antoine décédé : "Tu nous manques ici"

Ce mardi 28 juin, C8 a diffusé l'émission "Les 10 plats préférés des Français". Programme dans lequel étaient réunis le chef Yannick Alléno et son fils disparu, Antoine.

Le 8 mai dernier, la famille Alléno a vécu un véritable drame. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge sur son scooter à Paris, le jeune Antoine a été victime d'un chauffard. Depuis sa mort, des hommages abondent sur les réseaux sociaux. Comme celui de son frère meurtri, Thomas : "Mon frère... mon amour... mon double... ma vie... tu vas me manquer énormément. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t’aime et que je suis fier de toi, de l’homme que tu étais… Tu laisses derrière toi un vide énorme, je t’aime si fort” Le jeune garçon de 24 ans suivait les traces de son père et était promis à un grand avenir dans la gastronomie.

Un hommage particulièrement émouvant

Rien de plus difficile pour un parent que de perdre son enfant. Malgré sa tristesse absolue, le chef Yannick Alléno a souhaité que l'émission soit diffusée ce mardi pour faire découvrir au public le talent de son fils. L'émission lui a donc été dédiée. Une séquence a particulièrement ému les internautes, celle où le chef et son fils se sont affrontés sur une épreuve autour de la raclette. Une fois l'émission terminée, le chef a posté une photo-souvenir du moment en évoquant : "Ce moment était vraiment bien, c’est la photo de notre famille ! Je t’aime mon fils. Tu nous manques ici! Tu vas gagner d’autres combats, je te le promets !” Bouleversant.