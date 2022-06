Le prince Charles était très ému lors de sa première rencontre avec sa petite-fille Lilibet

Le prince de Galles a eu une première rencontre "très émouvante" avec sa petite-fille Lili et un moment particulier avec son petit-fils Archie lors du voyage du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni, a déclaré une source royale. L'héritier du trône et la duchesse de Cornouailles étaient “absolument ravis'' de revoir Harry et Meghan et leurs enfants pour les célébrations du jubilé de platine de la reine plus tôt ce mois-ci.

Harry, qui a quitté son poste de membre de la famille royale en 2020, a eu une relation difficile avec son père. Il a expliqué lors d'une interview vérité accordée à Oprah Winfrey, comment son père lui a coupé les vivres et comment le prince Charles a cessé de répondre à ses appels à un moment donné quand il a décidé de quitter la famille.

Lors du briefing budgétaire de Clarence House, un porte-parole du prince Charles a déclaré que cela avait été "merveilleux" d'avoir les Sussex de retour au Royaume-Uni début juin. "C'était fantastique de les voir. C'était merveilleux de les avoir de retour en Grande-Bretagne. Le prince et la duchesse étaient absolument ravis de les voir. Le prince, bien sûr, n'a pas vu son petit-fils Archie depuis un moment et c'était donc très, très, très spécial de passer du temps avec lui. Il n'avait pas encore rencontré Lili, sa petite-fille, et donc la rencontrer était très émouvant, un moment merveilleux."

Lili a eu son premier anniversaire pendant son séjour et a également rencontré son arrière-grand-mère homonyme, la Reine, pour la première fois.

Selon plusieurs sources, le prince William, Kate, George, Charlotte et Louis n'ont pas rencontré leurs cousins, Archie et Lilibet.