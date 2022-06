Un homme de 72 ans diagnostiqué comme la première personne au monde à avoir un pénis qui siffle

Un cauchemar s'est transformé en réalité pour un Américain originaire de l'état de l'Ohio qui a été alarmé d'entendre des bruits étranges provenant de ses parties génitales. L'homme non identifié de 72 ans, qui a entendu un bruit de "sifflement", a été diagnostiqué comme la première personne au monde avec un "scrotum sifflant", selon un article publié dans la revue médicale, l'American Journal of Case Reports.

L'homme qui était essoufflé avec un visage enflé a été transporté d'urgence à l'hôpital se plaignant de sa condition bizarre. Une radiographie de la poitrine de l'homme a révélé qu'il avait des quantités "excessives" d'air flottant dans son corps, provoquant l'effondrement de ses poumons. Si son état n'était pas traité, il aurait pu endommager de façon permanente sa fonction cardiaque et pulmonaire, entraînant potentiellement sa mort.

Cet étrange sifflement provenant des parties génitales du patient résulte d'une plaie ouverte sur le côté gauche de son scrotum. La blessure est une conséquence d'une chirurgie des testicules réalisées cinq mois plus tôt pour diminuer une enflure.

Son essoufflement et son visage enflé étaient également dus à des complications, selon le rapport. Deux tubes en plastique ont été insérés dans sa poitrine pour drainer l'excès d'air.

Le Dr Brant Bickford et ses collègues ont précisé dans cet article qu'une quantité d'air non négligeable avait été prise au piège entre les poumons et la paroi thoracique du patient. Ce qui a obligé les médecins à ajouter un nouveau drain thoracique.