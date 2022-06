L'animateur Laurent Fontaine critique Lou, la fille de son "ami" Jean-Pierre Pernaut: elle RÉPLIQUE (vidéo)

Début mars, Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort à 71 ans des suites de son cancer du poumon. Depuis son décès, sa famille tente de se reconstruire. Laurent Fontaine, animateur et "ami" de Jean-Pierre Pernaut, trouve que le comportement de la fille de Jean-Pierre Pernaut sur TikTok pose problème.



L'homme a critiqué la jeune fille sur le plateau de TPMP People le 25 juin. "Lou, tu es adorable, tu es gentille, mais vas faire des études! Bosse! Pardon, mais ce que je vois n’est pas très digne et je pense que tu devrais, depuis la mort de ton père, calmer un peu les TikTok, reprendre les études et travailler", a lancé l'animateur.





Lou n'a pas tardé à répondre à ce dernier... sur TikTok.



"Cher monsieur Fontaine, vous dites avoir été un très grand ami de mon père, mais je n’ai jamais entendu votre prénom. Mon père ne m’a jamais parlé de vous", a répliqué Lou, ajoutant qu'elle a uniquement entendu parler de lui "cinq minutes après la mort de mon père. Alors que nous étions encore à l’hôpital, vous avez appelé ma mère ainsi que ma marraine pour faire une intervention à la télé. Vous avez eu un comportement tellement petit et irrespectueux".

Lou a ajouté qu'elle avait fini sa deuxième année d'architecture et que s'il était un "ami" de son père, il serait au courant.

"Me tacler sur un plateau télé sachant que j’ai 19 ans, je trouve que c’est très très petit de votre part. Je trouve ça ridicule. Au pire, vous m’appelez et je viens, comme ça, il y a au moins un débat. Et dire que je surfe sur la mort de mon père pour faire des vues, bof, je ne suis pas trop fan".



Nathalie Marquay-Pernaut a également répondu aux attaques de Laurent Fontaine le 28 juin. "Je te méprise au plus haut point ! De quel droit te permets-tu de critiquer et de mentir au sujet de ma fille Lou qui vit douloureusement la perte de son papa ?".



Elle poursuit : "Dans TPMP, tu la juges sans la connaître (tu ne l’as même jamais rencontrée et tu te trompes sur son âge, elle n’a pas 17 mais 19 ans ) et, alors qu’elle s’adresse à sa communauté sur les réseaux sociaux, tu oses dire " …va faire des études, bosses ! ". Et bien le "soi-disant" proche de mon défunt mari, renseigne-toi avant de vouloir faire du buzz à la télé et saches que ma fille vient de passer avec brio ses examens (une des meilleures de sa promotion) pour passer en 3e année en Ecole d’Architecture d’intérieur ! Tout comme mon fils, elle est ma fierté et Jean-Pierre se réjouissait de leur réussite. Comment peux-tu n’avoir aucune empathie et te permettre d’avoir vis-à-vis de notre famille aussi peu de considération ? Comment as-tu pu, quelques minutes après avoir après la disparition de Jean-Pierre te permettre de solliciter mon amie et agent pour que je vienne "témoigner" dans l’émission où tu es chroniqueur ?".





Elle ajoute: "Tu n’as jamais pris des nouvelles de Jean-Pierre pendant son combat contre ses cancers et je ne te demandais pas de prendre des miennes par la suite, mais simplement de respecter notre peine. Au fait, toi qui critiques ma fille pour son implication sur les réseaux sociaux, je te rappelle qu’elle a fait par ton entremise une "collaboration" il y 2 ans pour ta société pour l’un de tes clients, une entreprise de restauration. Contrairement à ce que tu prétends, Jean-Pierre n’a jamais été ton ami au sens où lui l’entendait, mais maintenant, c’est officiel".