Brigitte Macron: le fils d’une prostituée et d’un proxénète s'adresse à la Première dame

Jimmy Paradis, fils d’une prostituée et d’un proxénète, a écrit une lettre à Brigitte Macron le 20 juin afin de lui demander de "prendre position contre la prostitution de rue". Il souhaite qu'une loi l'interdise.



Le 29 juin, l'homme qui a accordé une interview à Ouest-France, dont les propos ont été relayés par Gala, explique "qu'on ne pourra pas interdire la prostitution. Cela a toujours existé. C’est un faux débat et des effets d’annonce."



"À chaque fois, j’ai l’impression de voir ma mère", dit-il lorsqu'il croise des prostituées dans la rue. Pour Jimmy, la solution serait que les femmes puissent exercer "leur activité dans des appartements. Elles seraient toutes déclarées".



Et pas en dessous de 21 ans, car avant cet âge, "elles ne peuvent pas être consentantes. Je n’y crois pas". Jimmy Paradis "milite pour un modèle à la belge, pays ayant rendu légale la prostitution le 1er juin 2022."



Selon Gala, l'épouse d'Emmanuel Macron n'a pas encore répondu à la lettre. "J’irai au bout. Je me battrai jusqu’à mon dernier souffle", prévient Jimmy.