Employé d'un célèbre fast food depuis 27 ans, Kevin reçoit un "cadeau" d'ancienneté qui CHOQUE les internautes: ils se mobilisent (vidéo)

Le 20 juin, une vidéo publiée sur Reddit montre un employé de Burger King nommé Kevin Ford qui dit avoir reçu un cadeau de la direction après 27 ans de travail, relate Today. L'Américain de 54 ans avait partagé ces images sur son compte Instagram le 25 mai. Dans la vidéo, on voit l'employé qui travaille dans un aéroport découvrir les articles qu'il a reçus de HMSHost, l'entreprise auprès de laquelle Burger King embauche.



Le paquet comprenait un gobelet réutilisable, un sac de bonbons, des places de cinéma et des stylos. En outre, les responsables du Burger King de Las Vegas où il travaille lui ont offert une part de gâteau au chocolat pour célébrer cette étape importante. Si Kevin est resté reconnaissant dans la vidéo, exprimant sa gratitude, la réponse en ligne a été un peu plus critique.





"Et il est si humble et gentil à ce sujet. Ça m'énerve tellement. Il mérite tellement plus", a commenté une autre personne sur Reddit.



Beaucoup d'autres réponses des commentateurs ont souligné que la réalité du cadeau ne correspondait pas tout à fait aux attentes, ce qui pourrait être la raison pour laquelle la fille de Kevin a décidé d'intervenir pour honorer le dévouement de son père dans son travail.



"Mon nom est Seryna. L'homme dans cette vidéo est mon père. Il travaille à son poste depuis 27 ans et oui, il n'a jamais manqué un jour de travail", a écrit la jeune femme dans un GoFundMe qu'elle a mis en place pour son père. "À l'origine, il a commencé à travailler à ce poste en tant que père célibataire lorsqu'il a obtenu la garde de moi et de ma sœur aînée il y a 27 ans. Puis, comme notre famille s'est agrandie et qu'il s'est remarié, il a continué à travailler ici en raison de l'incroyable assurance maladie qui était fournie par cet employeur parce qu'il était syndiqué. Ce qui a permis à ses quatre filles d'aller au lycée et à l'université avec une couverture médicale complète", dit-elle.



"Mon père continue à travailler ici, parce que même s'il a l'air jeune, il approche de l'âge de la retraite et partir lui coûterait sa retraite. En aucun cas nous ne demandons de l'argent et il n'en attend pas non plus, mais si quelqu'un a envie de le faire, il aimerait rendre visite à ses petits-enfants."



La fille de Kevin espérait atteindre la somme de 200 dollars afin qu'il puisse s'offrir un billet d'avion pour qu'il puisse lui rendre visite et voir ses petits-enfants.



Les internautes ont été émus par l'histoire de l'employé. La réponse a dépassé tout ce dont la famille Ford aurait pu rêver, son objectif ayant été dépassé deux fois - et il continue de grimper. En un peu plus d'une semaine, le GoFundMe a reçu plus de 250 000 dollars.



"C'est beaucoup à encaisser, honnêtement. Cela signifie beaucoup pour nous", a confié la fille de Kevin au média Today. Seryna est plus que reconnaissante envers les internautes pour leur générosité.



"Je n'arrive pas à y croire. Merci, merci à tous. Je veux juste dire à tout le monde, merci pour chaque centime, rien que le fait de regarder la vidéo et d'avoir une raison de sourire. Je veux remercier tout le monde", a réagi Kevin. "Il y a eu des dons d'Australie, du Royaume-Uni, du monde entier. Je veux juste dire merci à tout le monde. C'est un rêve qui se réalise. C'est juste un tourbillon d'amour. Répandez l'amour, car vous en avez besoin tous les jours."







Il a également précisé qu'il est toujours reconnaissant pour le cadeau qu'il a reçu de son manager, en disant que sa vidéo originale était destinée à remercier son patron, pas à se plaindre. "J'étais juste reconnaissant de l'avoir. Je suis toujours reconnaissant", a-t-il déclaré. "J'ai cette tasse dans ma chambre".



La société a aussi réagi en accordant une interview à Today: "Cette reconnaissance de M. Ford par un autre employé a capturé l'essence de notre culture d'appréciation, d'attention et d'inclusion et reflète le meilleur de notre entreprise - notre personnel. M. Ford est un associé précieux et fait partie d'un groupe d'employés honorés qui travaillent pour nous depuis de nombreuses années."



Concernant l'impact que sa vidéo a eu, Kevin a répondu par ces mots: "Je pense que cela a simplement à voir avec le fait que les gens aiment voir quelqu'un reconnaissant pour quelque chose et heureux pour les petites choses, ce que je suis. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, tout le monde en a traversé beaucoup. Alors je cherche les petites choses. Je suis reconnaissant pour tout. Je suis reconnaissant pour chaque jour où je me réveille et où je vais travailler et être un bon citoyen, être un bon Américain".