Taylor Swift et Joe Alwyn se sont fiancés dans le plus grand SECRET

La chanteuse Taylor Swift et son petit ami britannique Joe Alwyn se sont secrètement fiancés, révèle ce matin en exclusivité le journal du Sun. Le couple n'a pas l'intention d'annoncer officiellement leur heureuse nouvelle mais s'est confié à son entourage.

Un copain de l'acteur du film "Conversations With Friends" a détaillé que Joe avait acheté à la chanteuse de 32 ans, une bague qu'elle ne porte qu'"à huis clos".

Le célèbre couple est très discret depuis le début de sa romance qui date d'il y a 5 ans. Joe n'a été photographié que quelques fois sur le tapis rouge.

Hier soir, une source proche de Joe a déclaré: "Taylor et Joe sont incroyablement heureux et très, très amoureux. Ils sont fiancés depuis quelques mois, mais n'en ont parlé qu'à leur entourage intime, essentiellement la famille immédiate et de très vieux amis de confiance. Tout le monde a également juré de garder le secret."

"Taylor a une belle bague mais elle ne la porte que lorsqu'elle est à la maison, c'est-à-dire à huis clos. Encore une fois, seule une poignée de personnes connaissent les détails du mariage et Taylor n'a même pas informé certains membres de son équipe des fiançailles.

"Ils veulent que leur amour reste à l'écart des caméras autant que possible. C'est juste pour eux. Quand ils échangeront leurs vœux, il n'y aura certainement pas de magazine Vogue, Rolling Stone ou Hello! pour couvrir l'événement. Ce sera simple et élégant, comme eux.

Aucun détail précis sur le mariage n'a été révélé et on ne sait pas si le couple confirmera officiellement la nouvelle.

Alors que ses relations précédentes avec d'autres Britanniques, dont l'acteur Tom Hiddleston, le chanteur Harry Styles et le compositeur Calvin Harris, se sont largement déroulées devant les caméras, Taylor et Joe ont gardé leur romance secrète.

Au lieu de cela, Taylor Swift, utilise désormais ses médias sociaux pour promouvoir son travail, ses causes caritatives – et partager des photos de ses chats.

Ces 18 derniers mois, Taylor a été plus ouverte au sujet de Joe, et a détaillé qu'il avait co-écrit deux chansons sur son album Folklore sous le pseudonyme de William Bowery.

Ce nouvel amour dans la vie de Taylor a changé beaucoup de choses. Depuis le début de la pandémie, la star loue une maison dans le nord Londres dans laquelle elle vit avec son fiancé, acteur.

Elle conduit une Nissan du milieu de la gamme autour de Londres afin de se déplacer incognito. Elle passe ses vacances dans les Cornouailles, profite d'excursions à la plage à Newquay.

Taylor et Joe ont également été aperçus dans des pubs de la capitale, dégustant des pintes et discutant joyeusement avec des locaux. Taylor se promène régulièrement dans Londres sans maquillage, avec un sweat à capuche et des baskets – et le couple évite consciemment les événements du showbiz.

Joe a été un roc absolu au cours de ces deux dernières années.

Taylor n'a pas effectué de tournée depuis 2019 mais est apparue lors d'un concert unique à Paris en septembre 2020. En janvier de cette année-là, elle avait révélé que sa mère Andrea avait un cancer du cerveau.

Elle partage son temps entre Londres et sa maison familiale à Nashville pour prendre soin d'elle. Une source a ajouté: "Joe a été un rock absolu au cours de ces deux dernières années.

"Il a évidemment rencontré la famille de Taylor et Andrea l'aime. De même, les parents de Joe adorent Taylor. Elle l'a aidé à décorer la chambre de son petit frère.

Depuis sa rencontre avec le diplômé de l'Université de Bristol, Taylor a même écrit une chanson sur lui. Les paroles de London Boy incluent : "Boy, I love you. Et maintenant j'adore le tea, les histoires de la fac et le West End."