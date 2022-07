Beyoncé en tenue d'Eve sur un cheval de cristal: la star dévoile la pochette complètement DINGUE de son album "Renaissance" (photo)

Jeudi, Beyoncé a dévoilé la pochette de son septième album studio, "Renaissance". La mère de trois enfants, âgée de 40 ans, est photographiée assise au sommet d'un cheval céleste et holographique.

"act i RENAISSANCE 7.29", a-t-elle tweeté, ce qui a suscité l'enthousiasme des fans, appelés la Beyhive.

"La création de cet album m'a permis de rêver et de trouver l'évasion pendant une période effrayante pour le monde", a-t-elle légendé en dévoilant l'étonnante couverture sur Instagram.

"Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où peu d'autres choses bougeaient. Mon intention était de créer un endroit sûr, un endroit sans jugement. Un endroit pour être libre de tout perfectionnisme et de toute réflexion excessive. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d'exploration. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère qu'elle vous inspirera à vous déhancher. Ha ! Et à vous sentir aussi unique, forte et sexy que vous l'êtes", a-t-elle conclu.

Sur Twitter, un fan a rapidement noté que la pochette semblait s'inspirer d'une peinture de la noble Lady Godiva datant de la Renaissance. Un autre a comparé l'œuvre d'art à Bianca Jagger arrivant au Studio 54 sur un cheval - ce qui n'est pas surprenant, étant donné la musique house et le pastiche disco de sa dernière chanson et de sa séance photo pour Vogue.

D'autres fans de Queen B étaient stupéfaits qu'elle ait même tweeté l'annonce, étant donné que l'icône n'a pas posté sur la plateforme depuis 2020.

"Renaissance" sort le 29 juillet.