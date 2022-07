"Je n’aurais pas dû, j’avais Vanessa": Johnny Depp regrette un moment précis avec Amber Heard

Johnny Depp poursuivait en diffamation son ex-femme, qui s'était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer son ex-mari.



Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.



À l'issue de six semaines de débats, les jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington, ont conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de "Pirates des Caraïbes", contre 2 millions seulement pour celle d'"Aquaman".



Un documentaire de TMZ intitulé "Johnny vs. Amber : from love to hate", et dont le contenu a été relayé par Closer, revient sur l'histoire entre les ex-époux. Johnny Depp était en couple avec Vanessa Paradis lorsqu'il a rencontré Amber Heard sur le tournage du film The Rum Diary. L'actrice avait 22 ans. L'acteur de 45 ans à l'époque avoue avoir ressenti une attirance lors d'un baiser échangé avec Amber Heard en plein tournage. "Je n’aurais pas dû ressentir ça… Ce n’était qu’une scène, et elle avait une femme, et moi j’avais Vanessa", a-t-il expliqué.



Selon une productrice de TMZ, "l’alchimie entre eux est indéniable". Mais tous deux en couple à ce moment-là, Johnny Depp et Amber Heard n'ont pas donné de suite à ce baiser de cinéma passionné. Ils ne se sont rapprochés qu'au moment de la tournée de promotion du film. Ils étaient alors célibataires.