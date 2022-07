L'homme qui a inventé le téléphone portable a un message pour vous (vidéo)

Martin Cooper, un ingénieur américain de 93 ans, a participé à l'émission BBC Breakfast, relate le Daily Mail. Il est l'inventeur du téléphone portable. Il a suggéré que les personnes qui passent trop de temps sur leur appareil devraient peut-être revoir leurs priorités et "vivre leur vie".



Cooper a dirigé l'équipe de Motorola responsable du développement du tout premier téléphone mobile dans les années 1970. En 1973, il est devenu la première personne de l'histoire à passer un appel sur un téléphone portable en public. Désormais considéré comme le "père du téléphone portable", il a admis qu'il n'utilisait pas beaucoup cet appareil.



L'ingénieur américain a expliqué au cours de l'interview qu'il passait probablement moins de 5 % de son temps sur son téléphone. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il dirait à ceux qui passent plus de cinq heures sur le leur, il s'est montré incrédule. "Vous y passez vraiment cinq heures par jour ?", a-t-il demandé avant d'ajouter: "Je leur dirais : 'Trouvez-vous une vie' ".



Qu'il s'agisse de rester en contact avec les amis et la famille, de parcourir Instagram, Twitter ou de se divertir avec d'interminables vidéos TikTok, le téléphone semble définitivement indispensable. Cela dit, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'au cours de notre vie, nous passerons presque une décennie sur nos téléphones.



Selon Metro, une étude de WhistleOut a interrogé 1 000 utilisateurs américains de smartphones pour savoir combien de temps nous passons sur nos téléphones et les résultats sont stupéfiants.



L'enquête a révélé que les millennials (nés entre 1981 et 1996) passent près d'un quart de leur vie sur leur téléphone, occupant 23,1 % de leur journée.



Ce chiffre tombe à 16,5 % pour la génération X (née entre 1965 et 1980) et est encore plus bas pour les baby-boomers (nés entre 1946 et 1964), avec 9,9 % de leur temps d'éveil consacré au défilement.



Dans l'étude, les chercheurs ont également calculé le nombre moyen d'heures par jour que nous passons sur nos téléphones, qui varie également fortement entre les générations.



Le temps d'écran moyen par jour des millennials est de 3,7 heures, celui de la génération X de 3 heures et celui des baby-boomers de 2,5 heures.



En additionnant ces chiffres, WhistleOut a pu estimer que l'utilisateur moyen de téléphone, au cours de sa vie, passera 8,74 années sur son téléphone, précise Metro.



Mais ils expliquent que, en particulier pour les millennials qui ont été parmi les premiers à grandir avec cette technologie, une grande partie de l'utilisation du téléphone est due aux emplois axés sur la technologie qu'ils occupent.