"Je pleure": Maria Del Rio était très émue pour la dernière du Good Morning de Radio contact (vidéo)

Gary, Olivier, Valentino et Maria del Rio, étaient très émus ce vendredi pour cette dernière émission du Good Morning de la saison 2021-2022. Au moment de quitter l'antenne un peu avant 10h, les animateurs ont multiplié les remerciements les uns envers les autres. Valentino a salué Maria et Olivier: "Vous êtes les meilleurs en Belgique. J'ai appris tellement de choses avec vous", détaille Valentino. "L'entente est incroyable. On n'a jamais eu une seule tension".

Très émue par cet hommage rendu par Valentino, Maria craque: "Ça y est! Je pleure". Elle-même a tenu à évoquer son partenaire Olivier. "C'est pas toujours facile pour Olivier en étant en face de moi", reconnait-elle. "Maria sans Olivier, ce serait compliqué. Merci."

Une fin de saison placée sous l'émotion.