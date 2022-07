Le récit bouleversant de Jessica Thivenin sur son fils: "Thibault me dit qu’il est mort, que c’est trop tard" (vidéo)

Jessica Thivenin et Thibault Garcia, parent de Maylone et Leewane, ont traversé des moments traumatisants avec leur fils. Ce dernier a connu plusieurs problèmes de santé. La candidate de téléréalité a accordé une interview à Brut dont les propos ont été relayés par Public. Elle est revenue sur ces épisodes difficiles. Elle a raconté le jour où ils ont cru que Maylone était mort.



"On va au restaurant avec des amis et, je lui donne le biberon et très rapidement ça tourne au cauchemar. Je me rends compte qu’il commence à changer de couleur, qu’il commence à devenir gris, bleu… Je le donne à mon mari parce que je suis complètement paniquée, je ne sais pas quoi faire d’un nourrisson qui change de couleur", raconte-t-elle. "J’essaye de lui taper dans le dos et je vois un peu de sang qui sort de sa bouche", précise-t-elle.





"On se lève du restaurant et on fonce vers un taxi. Quand on est dans le taxi, mon mari (NDLR: Thibault Garcia) l’a dans les bras et je lui demande comment il est, il me dit qu’il est mort, que c’est trop tard. Mais je ne peux pas accepter que mon fils soit mort et j’ai l’idée de lui faire un massage cardiaque parce qu’il n’y a plus que ça à faire de toute façon", détaille Jessica Thivenin. "En faisant le massage cardiaque, au bout de trois fois, j’entends une toute petite respiration, c’était petit, minime, mais c’était déjà tellement énorme. On est arrivé à l’hôpital, ils l’ont tout de suite pris en charge".



Ce moment de frayeur se reproduira à leur domicile. "Ce dont j’avais peur qui arrive, arriva une deuxième fois. Je suis chez moi, avec des amis, et Maylone, après le biberon recolle sa trachée. La trachéomalacie se ferme (NDLR: la trachée et les bronches se relâchent et n'assurent pas une oxygénation suffisante des poumons). Et du coup, voilà, ça recommence. Il redevient bleu, il ne respire plus. Il redevient… mort encore une fois. Je le prends, il est tout petit, il n’a que quatre mois, je l’allonge sur mon petit tapis dans mon salon. Mon mari, à côté, galère à appeler les ambulances, il est tellement paniqué qu’il ne comprend plus rien. Du coup, je dois essayer de gérer le téléphone et en même temps les pompes du massage cardiaque."

Heureusement, Maylone est désormais en bonne santé. Ces épisodes sont derrière eux. Le couple a agrandi sa famille en accueillant la petite Leewane.