"Happy anniversary": cette nouvelle marque de tendresse de Charlene de Monaco envers son époux le prince Albert II (photo)

Charlène de Monaco et son époux le prince Albert II fêtent leur onzième anniversaire de mariage sur le Rocher. À l’occasion de ces noces de corail, la princesse a partagé un nouveau cliché d’eux deux, se tenant main par la main et tout sourire.

Les marques d’amour et de tendresse semblent se multiplier du côté de Monaco. Après un baiser inattendu échangé lors d’un voyage en Norvège, Charlene de Monaco a encore fait preuve de beaucoup de romantisme. La princesse a en effet partagé, ce vendredi soir, un nouveau cliché d’elle et du prince Albert II sur son compte Instagram.

Le couple monégasque célèbre son onzième anniversaire de mariage, qu'on appelle noces de corail. "Happy anniversary", a-t-elle commenté en légende, accompagnant ces quelques mots d’un petit cœur rouge. Sur la photo, on les voit se tenir main par la main et souriants. Charlene est vêtue d’une sublime et longue robe de couleur vert opaline.

Le cliché a été pris dans les jardins du Palais princier.