Un homme arrêté après s'être introduit dans la maison d'Ariana Grande le jour de son anniversaire: il l'avait déjà harcelée par le passé

Un homme qui a déjà été arrêté pour avoir harcelé Ariana Grande a à nouveau été arrêté, selon TMZ. Cette fois, il a été arrêté après s'être introduit dans la maison de la chanteuse, le jour de son 29e anniversaire.

Aharon Brown a l'habitude de harceler Ariana Grande. Comme le relate TMZ, l’homme avait été arrêté en septembre dernier au domicile de la chanteuse à Los Angeles après s'être présenté avec un grand couteau de chasse et avoir prétendument crié à son service de sécurité : "Je vais vous tuer, et elle aussi". Il a été arrêté pour avoir proféré des menaces criminelles et un juge a émis une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher d'Ariana Grande.

Mais cela ne l'a pas arrêté pour autant. Toujours TMZ, Aharon Brown a récemment violé l'ordonnance restrictive en essayant de s’approcher à nouveau de la chanteuse. Il était censé se rendre pour avoir violé l'ordonnance restrictive, mais dimanche 26 juin, il est allé à Montecito et s'est introduit dans la maison de la chanteuse qui fêtait justement ses 29 ans ce jour-là.

"Dimanche, Brown est entré d'une manière ou d'une autre dans la maison d'Ariana à Montecito. Elle n'était pas chez elle à ce moment-là, mais l'alarme de sécurité s'est déclenchée et les policiers sont arrivés et ont arrêté Brown", ont déclaré des sources proches à TMZ.

Aharon Brown a été mis en accusation pour harcèlement, cambriolage, dommages aux lignes électriques, violation d'une ordonnance du tribunal et obstruction. Il a plaidé non-coupable. L’homme se trouve actuellement en détention.