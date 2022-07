Le prince Andrew "n'a pas l'intention" de coopérer avec la justice dans ses affaires d’agressions sexuelles

Le prince Andrew s'était auparavant engagé à aider les enquêteurs chargés de l'enquête sur les crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Mais le fils d’Elizabeth II considère désormais que l'affaire est "réglée". Une source royale a en effet confié au Mirror qu’il n'a aucune intention d’aider les autorités américaines.

Le prince Andrew, mêlé à des histoires d’agressions sexuelles en lien avec le milliardaire américain Jeffrey Epstein, fait volte-face. Comme le relate The Mirror, le fils de la reine Elizabeth II s'était auparavant engagé à aider les enquêteurs chargés de l'enquête sur les crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, qui ont vendu des jeunes filles pour les abuser. Mais le Duc D’York considère désormais que l'affaire est "réglée" et qu’il n’a "aucune intention" de parler aux autorités américaines, alors que des appels sont lancés au FBI pour qu'il poursuive le couple.

"Andrew n'a pas l'intention de parler aux autorités américaines. Il n'a rien à dire et rien à ajouter", a affirmé une source royale à The Mirror. "Il ne voit aucune raison pour laquelle quelqu'un voudrait lui parler et maintenant que son cas a été réglé avec Virginia Giuffre, il considère que l'affaire est réglée", a ajouté cette même source.

Pour rappel, Virginia Giuffre, victime de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, avait intenté un procès civil contre le prince Andrew, qui, selon elle, a abusé d'elle à trois reprises en 2001. L'affaire a été réglée à l'amiable lorsque le Duc d’York a versé 12 millions de livres sterling à Virginia Giuffre, même s’il prétend ne pas se souvenir de l'avoir rencontrée.

Nous demandons au FBI d'enquêter pleinement sur le Prince Andrew

L'ancienne mondaine britannique Ghislaine Maxwell, 60 ans, a quant à elle été condamnée cette semaine à 20 ans de prison pour avoir recruté des jeunes filles pour Epstein entre 1994 et 2004. Le milliardaire américain Jeffrey Epstein s'est suicidé dans une cellule de prison en 2019 alors qu'il attendait son propre procès pour trafic sexuel. Alors que les victimes se réjouissent de la condamnation de Ghislaine Maxwell, l'avocate Lisa Bloom a déclaré devant le tribunal fédéral de New York : "L'affaire civile de Virginia ne devrait être qu'un début. Toute personne associée à Epstein et Maxwell devrait faire l'objet d'une enquête approfondie. Nous demandons au FBI d'enquêter pleinement sur le Prince Andrew."

Spencer Kuvin, qui représente plusieurs des victimes d'Epstein et de Maxwell, a déclaré à propos du prince Andrew : "Il devrait définitivement être inquiet." S'adressant à The Mirror, l’avocat a ajouté : "Mais s'il n'a rien fait de mal, qu'il se manifeste et raconte toute l'histoire au FBI, pas aux médias."

"Aucune coopération fournie à ce jour"

Pendant et après son interview à Newsnight en 2019, après laquelle il a été contraint de prendre du recul par rapport aux fonctions royales, le prince Andrew a proposé son aide aux personnes chargées d’enquêter sur les activités de son ancien ami Jeffrey Epstein. Mais en janvier 2020, le procureur américain du district sud de New York, Geoffrey Berman, a pourtant déclaré qu’"à ce jour, le Prince Andrew n'a fourni aucune coopération."

Les avocats du fils d’Elizabeth II, les Blackfords, ont déclaré à l'époque : "Le duc d'York a, au moins à trois reprises cette année, proposé son aide en tant que témoin au DoJ [le ministère américain de la Justice]. Malheureusement, le DoJ a réagi aux deux premières offres en violant ses propres règles de confidentialité et en affirmant que le duc n'a offert aucune coopération. En agissant ainsi, ils cherchent peut-être à se faire de la publicité plutôt que d'accepter l'aide proposée."

Un porte-parole du duc s'est refusé à tout commentaire.