Le palais de Buckingham modifie les fonctions de la reine Elizabeth II: le prince Charles va prendre la relève

Les fonctions de la reine Elizabeth II ont été réduites dans le cadre de la révision annuelle du Palais de Buckingham.Le prince Charles, 73 ans, devrait donc assumer des fonctions plus exigeantes à sa place. Une source du Palais a cependant minimisé l'importance de ces changements en les qualifiant de "petite mise à jour".

Le palais de Buckingham a réduit ou supprimé certaines des fonctions que la reine Elizabeth II, âgée de 96 ans, "doit remplir" en tant que monarque, dans le cadre de son examen annuel, selon le Daily Mail. C'est la première fois depuis au moins dix ans que le rapport annuel du Palais modifie ou amende les fonctions de la Reine.

D’après le Daily Mail, des événements tels que l'ouverture officielle du Parlement, autrefois considérée comme une convention constitutionnelle nécessaire, ont été supprimés. Et certaines de fonctions officielles les plus exigeantes de la reine seront donc assumées par son fils le prince de Galles, âgé de 73 ans.

Le palais minimise ces changements

Une source du palais a cependant minimisé l'importance de ce changement, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un changement "drastique", mais d'une petite mise à jour post-Jubilé.

La nouvelle version du rôle et des devoirs de la Reine met l'accent sur le soutien à apporter à la famille royale élargie, tout en modérant les devoirs spécifiques que la monarque doit accomplir. Les fonctions spécifiques ont en effet été remplacées par un rôle plus général consistant à inspirer "l'unité et l'identité nationale" et "la continuité et la stabilité", à reconnaître "les réalisations et les succès" des autres et à assurer "le soutien du service" des volontaires aux services d'urgence et à l'armée, comme le relate Daily Mail.

En tant que chef de la nation, la reine ne remplit ses fonctions que "lorsque cela est approprié ou nécessaire".