Inès Loucif (Koh-Lanta) clash une internaute sur Instagram

Dimanche 03 juillet, l’ancienne candidate de la célèbre émission de survie « Koh-Lanta » a poussé un coup de gueule sur sa story Instagram: "Purée mais je suis tellement saoulée, j'écris pour me calmer je suis à la salle. C'est dingue parce qu'il suffit d'un boloss qui me fixe à la salle pour que je foute en l'air mon entraînement à cause de lui, ça me rend dingue”.

La jeune femme aurait écourté son entraînement de sport à cause d’un homme qui la fixait de façon un peu trop insistante. Elle affirme pourtant n’avoir rien fait pour attirer son regard : "Ça me rend ouf ce genre de vieux pélo j'en peux plus. Et je précise sait-on jamais, je suis en tee-shirt oversize, je regarde trop mal, j'ai mes écouteurs, je donne absolument pas envie d'être avenant, y a aucune possibilité de penser qu'une porte peut potentiellement s'ouvrir”.

Sa story n’a pas tardé à faire parler et un des commentaires a particulièrement choqué Inès: "Nan mais LOL. Faut pas s'étonner que les mecs te matent. Tu as un legging ultra mega moulant ! Faut pas abuser sérieux”.

La réaction de l’ex-candidate de Koh-Lanta ne s’est pas fait attendre : "Et une championne, une. Et quand bien même, même si j'avais été dans cette tenue tout le long de ma séance, j'ai pas à être reluquée de manière insistante ! Je vais aller dans l'extrême mais c'est exactement le genre de personne qui demande à une femme violée : 't'étais habillée comment?' Pauvre mentalité”. Au moins, le message est clair.