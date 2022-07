Selon le Guardian, Mickey Mouse pourrait bientôt quitter Disney à l'approche de l'expiration de ses 95 ans de droits d'auteur. Il tombera dans le domaine public en 2024, conformément aux lois américaines sur le droit d'auteur qui stipulent que la propriété intellectuelle sur les œuvres artistiques expire au bout de 95 ans. Une fois le droit d'auteur expiré, toute personne souhaitant utiliser des personnages ou des concepts du rongeur préféré de tous ne devra pas demander d'autorisation ni payer de droits d'auteur.

Protégé pendant 95 ans



Le personnage a été créé en 1928 et le dessin animé est largement considéré comme un pionnier de l'animation, relate le Daily Mail.

Lorsque Mickey Mouse est apparu pour la première fois en 1928, le droit d'auteur de Disney était protégé pendant 56 ans, mais comme le personnage de dessin animé bien-aimé approchait de la fin de son droit d'auteur, Disney a fait pression avec succès pour obtenir la loi sur le droit d'auteur de 1976, qui a étendu la protection à 75 ans.



Puis, en 1998, Disney a fait pression pour obtenir une nouvelle prolongation, ce qui lui a permis d'être protégé pendant 95 ans.

Pionnier de l'animation



Mickey Mouse est apparu pour la première fois dans le dessin animé en noir et blanc Steamboat Willie. Ce dessin animé a été un pionnier de l'animation pour son utilisation du son synchronisé - où les mouvements à l'écran correspondent à la musique et aux effets sonores, lançant l'une des images les plus reconnaissables du cinéma et de la télévision.



"Au fil des ans, Mickey Mouse a subi plusieurs transformations de son apparence physique et de sa personnalité. À ses débuts, l'espiègle et malicieux Mickey ressemblait davantage à un rat, avec un long nez pointu, des yeux noirs, un petit corps avec des jambes maigres et une longue queue", selon le Musée national d'histoire américaine relayé par le Guardian.

Daniel Mayeda, directeur associé de la Documentary Film Legal Clinic de l'UCLA School of Law, explique au Guardian que Disney conserve ses droits d'auteur sur toutes les variations ultérieures dans d'autres films ou œuvres d'art jusqu'à ce qu'elles atteignent le cap des 95 ans.

Des résultats imprévisibles



D'autres personnages sont déjà passés dans le domaine public, avec des résultats imprévisibles et quelque peu choquants. L'ourson Winnie l'Ourson du Bois des Cent-Acres et la plupart de ses amis animaux sont entrés dans le domaine public en janvier de cette année et certains n'ont pas tardé à tirer profit de ces personnages bien-aimés.



L'acteur Ryan Reynolds a fait un clin d'œil ludique à Winnie l'ourson, désormais libre d'accès, dans une publicité de Mint Mobile. Dans la publicité, Reynolds lit un livre pour enfants sur "Winnie l'Ourson", un ourson dont la facture de téléphone est élevée.



Winnie l'ourson et son copain Porcinet sont maintenant les vedettes de Winnie l'ourson : Blood and Honey, un film d'horreur qui sortira prochainement, écrit et réalisé par Rhys Waterfield, dans lequel les deux oursons se lancent dans un massacre sanglant après avoir été abandonnés par leur vieil ami, Christopher Robin.

Des conséquences juridiques ?



Selon Daniel Mayeda, il est important que des artistes comme Waterfield ne franchissent pas la ligne lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles œuvres basées sur les anciens personnages. Certains aspects d'un personnage que le grand public reconnaît comme faisant partie de la marque Disney sont interdits aux artistes qui souhaitent tirer parti de l'expiration des droits d'auteur. Si une œuvre particulière induit le public en erreur en lui faisant croire qu'elle est en fait affiliée à Disney, les conséquences juridiques pourraient être importantes.



On ignore si le géant du divertissement prévoit de faire un autre geste avant 2023 pour empêcher Mickey de passer dans le domaine public.