Coup de théâtre: Amber Heard demande au juge d'annuler le verdict en raison d'un "faux juré" au procès

Vendredi 24 juin, les avocats d'Amber Heard ont indiqué que l'actrice interjettera appel de sa condamnation après son procès en diffamation contre son ex-mari Johnny Depp. Les équipes juridiques des deux acteurs s'étaient rencontrées dans un tribunal de Fairfax (Virginie), initialement pour convenir d'un accord.



Cette réunion a eu lieu quelques semaines après le procès médiatisé qui a opposé les deux ex-conjoints, au cours duquel Amber Heard a été condamnée à payer 15 millions de dollars. Johnny Depp a, lui, été condamné à hauteur de 2 millions de dollars. Selon le média Deadline, la juge présente lors de la rencontre a indiqué à l'avocate de Mme Heard, Elaine Bredehoft, que sa cliente devrait verser une caution de 8,35 millions de dollars pour que l'appel puisse être officiellement examiné.



Me Bredehoft avait toutefois précédemment déclaré que Heard n'était "absolument pas" en mesure de payer le montant auquel elle a été condamnée, ce qui laisse penser que l'appel ne lui sera peut-être pas non plus abordable.



Nouveau procès?



Selon TMZ, les avocats de l'actrice ont déposé de nouveaux documents cette semaine en Virginie, demandant au juge d'annuler entièrement le verdict en faveur de Johnny Depp, de rejeter la plainte ou d'ordonner un nouveau procès.



Les raisons qu'ils exposent sont nombreuses, mais se répartissent essentiellement en 3 catégories : d'abord, elle soutient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves présentées du côté de Johnny Depp pour convaincre un jury que ses paroles avaient nui à sa carrière et lui avaient coûté des rôles et pourtant, ils ont décidé qu'elle l'avait fait quand même.



Les avocats d'Amber soutiennent que la carrière de Johnny Depp était déjà sur la corde raide - y compris au sein de la franchise " Pirates des Caraïbes" - avant son éditorial de décembre 2018, et pourtant elle a été jugée responsable de cela.



De plus, l'équipe d'Amber heard affirme que Johnny Depp et ses avocats n'ont pas réussi à prouver qu'elle avait agi avec une réelle intention de nuire.



Ils insistent également sur le fait qu'Amber Heard n'a jamais nommé Johnny Depp dans l'article de 2018.



En plus de cela, Amber et son équipe affirment que l'un des jurés qui a décidé de son sort n'était peut-être pas la personne convoquée au tribunal, et que le tribunal ne l'a pas remarqué en ne les examinant pas correctement. Selon TMZ, il s'agit du juré n°15, dont l'année de naissance sur le papier est 1945.



L'équipe d'Amber dit qu'elle a fait une recherche rapide sur ce prétendu imposteur - qui, selon elle, est clairement plus jeune que cela - et il apparaît que cette personne pourrait être née en 1970.



En conséquence, ils veulent que la cour enquête sur cette affaire. S'il s'avère qu'il s'est retrouvé par erreur dans le jury, ce n'est qu'une raison de plus pour abandonner toute cette affaire et repartir de zéro.



Un juge n'a pas encore statué sur sa demande. L'avocat de Johnny Depp, Ben Chew, a déclaré qu'il fallait s'y attendre et que la requête ne contenait rien de substantiel.