Un des danseurs de Michael Jackson est décédé: il est le créateur de ce pas CULTE que vous connaissez sûrement

Bruno Falcon, le danseur et chorégraphe de hip-hop connu sous le nom de "Pop N Taco", est décédé samedi à son domicile de Long Beach, en Californie. Il avait 58 ans.



La légende du film culte "Breakin'" du début des années 80 est décédée de causes naturelles, a confirmé sa sœur Diana Wolgamott aux médias locaux. La cause officielle du décès n'a pas été confirmée, mais elle a déclaré qu'elle pensait qu'il avait pu mourir d'une crise cardiaque.



Le natif de Los Angeles était un pilier de la danse de rue dans les années 80 et 90.





"Les gens n'arrivaient pas à croire qu'il y avait un Mexicain qui savait danser", a déclaré Falcon au magazine Society Dance Academy. "Ils me défiaient devant l'école, une fête ou un bal de lycée. Ils sortaient, juste devant vous, juste devant votre visage."



C'est dans le rôle d'Electro Rock 1, dans le tube de breakdance "Breakin'" de 1984, qu'il a fait ses premières armes dans le grand public, aux côtés du rappeur et de la future vedette de "Law & Order : SVU" Ice-T et du danseur Adolfo Adolfo 'Shabba Doo' Quinones, qui a précédé Falcon en décédant à 65 ans en 2020.



Falcon a également collaboré avec Michael Jackson et a dansé dans le clip du Roi de la Pop, "Smooth Criminal", pour lequel il aurait chorégraphié le mouvement désormais emblématique, "anti-gravity lean".