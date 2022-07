À 94 ans, cette Américaine saute en parachute devant les résidents de sa maison de retraite (vidéo)

À 94 ans, Beverly Witte a décidé de sauter en parachute pour sa meilleure amie Sally qui venait d'avoir 100 ans. Tout le personnel et des dizaines de résidents de Cogir Senior Living, sa maison de retraite à Washington, l'ont regardée et encouragée.



Elle a passé 50 ans comme employée du musée d'histoire naturelle et de culture de Seattle et plus de 20 ans comme préparatrice de fossiles. Après une vie bien remplie, elle a réalisé son rêve en sautant d'un avion. "Ces sept dernières années, j'y ai pensé", a déclaré Mme Witte.



Quelques minutes plus tard, Witte et son instructeur, Vlad, descendaient. Tourbillonnant dans les airs, se tenant fermement, ils ont effectué leur descente, revenant sur terre sous les acclamations.