Al Pacino et Sylvester Stallone surpris en train de partager une pizza à Beverly Hills (photo)

Les légendes du cinéma Al Pacino et Sylvester Stallone ont dégusté une pizza ensemble ce week-end à Beverly Hills. Les deux acteurs sont de grands amis ont partagé un moment dans un petit établissement.



Al Pacino, 82 ans, et Sylvester Stallone, 75 ans, tous deux originaires de New York, étaient assis à une table recouverte d'une nappe à carreaux rouge et blanc et d'assiettes en carton, leur pizza à moitié mangée. Sans grande surprise, le duo a attiré la foule en discutant pendant le déjeuner.

Les acteurs ont offert aux fans un moment inoubliable en 2020 lorsque Stallone a présenté le célèbre chef Guy Fieri à son idole - Al Pacino.