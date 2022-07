Camilla en couverture d'un magazine: elle demande à un membre très célèbre de la famille royale de réaliser son portrait

A l'âge de 75 ans, l'épouse du prince Charles était un peu réticente à l'idée d'apparaître en couverture d'un magazine. Lorsque la duchesse de Cornouailles a été invitée à éditer et à figurer sur la couverture du magazine Country Life pour l'édition du mois de juillet, il n'y avait qu'une seule personne qu'elle voulait avoir comme photographe pour tirer son portrait: sa belle-fille, Kate.

Cette photo prise par la duchesse de Cambridge apparaît dans l'édition de juillet de la publication, juste avant l'anniversaire historique de Camilla le 17 juillet. La plus jeune des deux duchesses est, bien sûr, une photographe amateur passionnée et publie régulièrement des photos qu'elle a prises de ses enfants à l'occasion de leurs anniversaires.

Une source royale a déclaré au Daily Mail que c'était l'idée de la duchesse de Cornouailles de demander à Kate de prendre son portrait et que cette dernière avait été "ravie" par cette proposition.

Cette collaboration et confiance entre les deux femmes est une nouvelle preuve de l'unité qui lie les Cambridges et le prince de Galles et Camilla. Au cours des derniers mois, le quatuor a multiplié les sorties publiques affichant une belle unité.

Kate est connue pour avoir une relation chaleureuse avec son beau-père et aurait aidé à adoucir la relation parfois houleuse entre l'héritier du trône et son fils, William.

La duchesse a été chaleureusement accueillie dans la famille par Charles après ses fiançailles avec William. Kate, devenue la mère des 3 petits-enfants du futur roi, n'hésite plus à l'appeler affectueusement "grand-père" en public.