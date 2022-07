 Leonor et Sofia d'Espagne: les petites filles modèles ont bien grandi! (photos)

Elles multiplient les sorties publiques et chacune d'entre elles est soigneusement analysée par les observateurs de la famille royale d'Espagne. La princesse Leonor, 16 ans, et sa soeur, Sofia, 15 ans, suivent les traces de leur mère alors qu'elles ont été aperçues accompagnant leurs célèbres parents ce lundi soir à Barcelone. Les deux soeurs ont assisté à la cérémonie annuelle de remise des prix de la Fondation Princesse de Gérone avec la reine Letizia et le roi Felipe VI d'Espagne.

Pour l'occasion, Leonor, princesse des Asturies, portait une superbe robe bleue de style ballerine avec un décolleté bateau. La presse espagnole lui prête une relation amoureuse avec un étudiant du fameux collège gallois UWC Atlantic où la princesse Elisabeth de Belgique y avait elle-même suivi un cursus de deux ans, avant d'entamer des études à l'université d'Oxford. Leonor serait rentrée en Espagne pour y passer l'été auprès de sa famille. Le jeune homme devrait lui rendre visite cet été. En attendant, Leonor assure avec élégance des engagements publics avec sa soeur Sofia.