David Harbour (Stranger Things) raconte comment il est tombé amoureux de son épouse Lily Allen: "C'était via une application de rencontres"

David Harbour qui incarne le personnage de Jim Hopper dans la série Stranger Things a révélé qu'il était tombé amoureux de sa femme Lily Allen lors de leur troisième rendez-vous et dit qu'ils se sont rencontrés pour la première fois via l'application de rencontres de célébrités Raya.

L'acteur, 47 ans, qui a épousé la chanteuse britannique, 37 ans, en 2020, a détaillé comment il est tombé rapidement sous le charme de la chanteuse. Il a dit: "J'étais seul à Londres, pour le tournage de Black Widow, et j'étais sur cette application (Raya), j'avais des rendez-vous et tout ça. J'ai commencé à lui envoyer des textos. Elle était en Italie à l'époque. Nous nous sommes rencontrés après, nous sommes allés à un rendez-vous au Wolseley, et c'était magique... Vous savez, comme elle est incroyable."

Après cette rencontre qui a eu lieu en 2019, David et Lily se sont mariés à Las Vegas en septembre 2020. La cérémonie était présidée par un imitateur d'Elvis Presley.

L'acteur de Stranger Things est désormais le beau-père des filles de Lily: Ethel, 10 ans, et Marnie, 9 ans, qu'elle partage avec son ex Sam Cooper.