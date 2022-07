Couac technique pendant un concert de Julien Doré, le chanteur réagit sur scène (Vidéo)

Le concert de Julien Doré aux Arènes de Nimes était complet depuis longtemps et une chose est certaine : les fans n'ont pas été déçus. Interrompu par une panne de fibre après sa troisième chanson, l'interprète de Coco Caline a rendu le moment mémorable pour le public... Avec un sketch.

Avec beaucoup d'humour, comme il a coutume de le faire sur ses réseaux sociaux, le chanteur est revenu sur l'épisode qui a marqué son concert. Dans la vidéo postée sur son compte Instagram, on le voit dans un costume rose prendre la parole pour expliquer qu'une panne de fibre, la liaison entre la scène et les consoles techniques, allait contraindre à une interruption du spectacle. "Si je vous racontais ce qu'on m'a dit... Alors moi, j'y connais rien techniquement, mais j'ai fait le parallèle avec ma vie dans les Cévennes... Et moi, ça fait pas mal d'années que j'attends la fibre. Là-haut, je suis en 3G", ironise-t-il. "Ici, on vient de me dire à l'oreillette qu'on a cassé la fibre... Je sais pas, faut appeler Bouygues... Quoi qu'à cette heure-ci, ça va être chaud pour avoir le service client. Déjà, globalement, en heure ouvrée c'est tendu".

Les fans sont conquis

La Julien Doré-mania est bien en place. Ses fans ont salué sa gestion du problème : "C'était trop marrant comme moment avec toi", "Il faut se lancer dans du stand-up", "Et toi, tu as super bien géré. Tu vas pouvoir te lancer dans un one-man show", peut-on lire dans les commentaires. En tout cas, Julien Doré ne s'est pas dégonflé face à ses 12.500 spectateurs hilares.