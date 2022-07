"Je suis mal à l'aise": une photo d'Emilie Ratajkowski nue interpelle les internautes (Photo)

Ce week-end Emily Ratajkowski a encore fait parler d'elle. Sur son compte Instagram, la jeune maman de 31 ans a posté une photo qui a fait réagir les internautes. Sur ce poste, on la voit entièrement nue allongée sur un tapis coloré en train d'imiter son chien, Colombo.

"Quel est le but ?", "Je me sens tellement inconfortable en voyant cette photo", Bizarre", "Je suis mal à l'aise". Si de primes abords, la mise en scène du mannequin n'a pas conquis les adeptes des réseaux sociaux, plus de 2 millions de personnes ont tout de même validé la publication par un like. Bilan mitigé.