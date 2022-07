Carlos Santana victime d’un malaise en plein concert aux Etats-Unis (vidéo)

Alors qu'il jouait près de Détroit dans le Michigan, ce mardi 5 juillet, le grand musicien Carlos Santana s'est effondré en plein concert. Il venait d’entamer une tournée avec le groupe Earth, Wind & Fire.

Sur une vidéo filmée dans le public et rapidement devenue viral, on voit l’artiste de 74 ans tomber sur la scène du Pine Know Music Theatre. Un témoignage donné au magazine TMZ explique qu'il venaiy d'entamer le cinquième morceau de son live. Il a rapidement été extirpé à l’extérieur de la scène puis emmené à l’hôpital.

Ce mercredi matin, déjà, Carlos Santana a donné des nouvelles sur sa page Facebook pour rassurer ses fans. Il a indiqué être "bien" et "au calme" et a expliqué qu’il avait "oublié de manger et de boire de l’eau". "Je me suis déshydraté et je me suis évanoui", écrit-il. Sa date du jour prévue en Pennsylvanie a été reportée à une date ultérieure.