Record pour l'EuroMillions qui proposera un gain de 230 millions d'euros vendredi

(Belga) Ce vendredi 8 juillet, le jeu de loterie européen EuroMillions proposera une cagnotte record à sa ou son futur(e) gagnant(e), avec un gain de 230 millions d'euros, a annoncé mercredi la Loterie Nationale. Si personne ne remporte le Jackpot, ce dernier restera plafonné à cette somme pour les quatre tirages suivants.

Le précédent record était de 220 millions d'euros et datait du 15 octobre 2021. A l'époque, c'était un Français qui avait décroché la timbale. Ce vendredi 8 juillet, cette somme sera dépassée et permettra peut-être à la personne qui trouvera les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles d'empocher le Jackpot de 230 millions d'euros. Si aucun gagnant de rang 1 ne remporte la somme, la cagnotte restera plafonnée à 230 millions d'euros lors des quatre tirages suivants. "S'il n'y a toujours pas de gagnant au rang 1 au cinquième tirage, le montant du Jackpot sera partagé entre les gagnants du rang 2 ou du premier rang suivant contenant au moins un gagnant", explique la Loterie Nationale. Une fois cette cagnotte tombée, les prochains cycles de gain pourraient grimper jusqu'à 250 millions d'euros, maximum absolu que le Jackpot EuroMillions pourrait proposer. L'EuroMillions est un jeu de loterie européen auquel, pour la Belgique, est associée la Loterie Nationale. Outre la Belgique, huit autres pays participent aux tirages, qui ont lieu chaque mardi et vendredi, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg. Depuis son lancement en Belgique en 2004, l'EuroMillions a permis à 35 personnes de décrocher le Jackpot en Belgique. Le plus gros montant remporté était de 168 millions d'euros en octobre 2016. (Belga)