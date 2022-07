Kim Kardashian, Dua Lipa et Nicole Kidman, le casting incroyable du défilé Balenciaga (vidéos)

Les trois stars n'étaient pas dans l'ombre ce mercredi 6 juillet lors du défilé de la célèbre marque Balenciaga à la Fashion Week de Paris. Pour présenter sa toute nouvelle collection, le directeur artistique Demna Gvasalia a choisi d'inclure sur le catwalk plusieurs célébrités dont Kim Kardashian, Dua Lipa ou encore Nicole Kidman.

Pour l’occasion, Nicole Kidman portait une robe métallique argentée asymétrique avec une longue traine. Le tout associé à une paire de gants montants noirs. La star de Eyes Wide Shut a immortalisé ce moment sur Instagram dans une vidéo souvenir où on y voit Kim Kardashian dans une longue robe noire et Dua Lipa dans une minirobe jaune canari.

Kim Kardashian a aussi décidé de partager son look avec ses fans. “J’ai participé à mon premier défilé de la Fashion Week de Paris et un défilé de haute couture en plus! C’est un rêve devenu réalité.”, écrit-elle dans sa story Instagram. Lors du défilé, la star de téléréalité américaine a été encouragée par sa mère, Kris Jenner, émue de voir sa fille défiler pour la première fois à la fashion Week de Paris.

Bella Hadid, Naomi Campbell, Danielle Slavik ainsi que Christine Quinn étaient également présentes dans le show. Le designer Demna est adepte des stars pour présenter ses habits. Pour la collection printemps 2022, le rappeur Offset et l’actrice Isabelle Huppert avaient notamment défilé face aux caméras des paparazzis. Ils se sont retrouvés dans le lookbook Balenciaga parmi les mannequins.