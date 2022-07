Hayden Panettiere a frôlé la mort: "Mon foie allait lâcher"

Hayden Panettiere, qui a été propulsée sous les feux de la rampe à l'âge de 11 ans, a déclaré au magazine People qu'on lui avait proposé des "pilules du bonheur" avant de fouler les tapis rouges, alors qu'elle avait 15 ans.

"Elles devaient me donner du peps pendant les interviews", a-t-elle déclaré au magazine. "Je n'avais aucune idée que ce n'était pas une chose appropriée, ni de la porte que cela allait ouvrir pour moi en ce qui concerne ma dépendance".

L'actrice de "Heroes" a expliqué qu'elle a continué à boire beaucoup et à prendre occasionnellement des opioïdes au milieu de sa carrière. La comédienne a révélé qu'elle avait une dépendance à l'alcool et aux opioïdes qui est devenue tellement "incontrôlable" qu'elle "ne pouvait pas vivre sans".

"Ma grâce salvatrice est que je ne pouvais pas être désordonnée tout en étant sur le plateau et en travaillant", a déclaré la star. "Mais les choses ont continué à devenir hors de contrôle en dehors du plateau. Et en vieillissant, les drogues et l'alcool sont devenus quelque chose dont je ne pouvais presque plus me passer."

La femme de 32 ans, qui a lutté contre une grave dépression post-partum après avoir donné naissance à sa fille, Kaya, a commencé à se connecter avec les difficultés de son personnage de "Nashville".

"Ces années ont été vraiment difficiles", a-t-elle déclaré. "Je pouvais m'identifier à beaucoup de ces intrigues, comme l'alcoolisme et la dépression post-partum. Elles m'ont touchée de près."

Malgré la recherche d'un traitement pour sa dépression, la star de "Remember the Titans" a continué à se tourner vers l'alcool pour faire face aux difficultés de la parentalité.

"Je n'ai jamais eu le sentiment de vouloir faire du mal à mon enfant, mais je ne voulais pas passer de temps avec elle", a expliqué l'actrice, qui n'a pas bu pendant sa grossesse, mais qui a replongé après la naissance de Kaya. "Il y avait juste cette couleur grise dans ma vie".

Ses problèmes de dépendance ont entraîné la fin de sa relation avec Wladimir Klitschko, qui "ne voulait pas être près d'elle". Finalement, elle a pris la décision déchirante d'envoyer leur fille vivre avec lui en Ukraine.

"C'est la chose la plus difficile que j'ai eue à faire", a-t-elle déclaré. "Mais je voulais être une bonne mère pour elle - et parfois cela signifie les laisser partir".

Elle a touché le fond lorsqu'elle a été hospitalisée pour une jaunisse parce que son foie commençait à défaillir. "Les médecins m'ont dit que mon foie allait lâcher", se souvient-elle. "Je n'étais plus la jeune femme de 20 ans qui pouvait rebondir."

La star de "Scream 6" est entrée en cure de désintoxication pendant huit mois et attribue à son long séjour le mérite de lui avoir donné les outils pour "passer le cap" de ses addictions.

"C'est un choix de tous les jours, et je me surveille tout le temps", a-t-elle déclaré. "Mais je suis tellement reconnaissante de faire à nouveau partie de ce monde, et je ne le considérerai plus jamais comme acquis."