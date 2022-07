"Je peux enfin vous parler" : Iris Mittenaere se confie à propos d'une petite fille qui lui est chère

Malgré les strass et les paillettes, une chose est certaine l'ancienne miss Univers 2016, Iris Mittenaere, a bien gardé les pieds sur terre. "Ces derniers jours, j’étais en route pour une destination et ça y est, je suis enfin arrivé", écrit-elle en story sur Instagram ce jeudi 7 juillet.

La reine de beauté s’apprête à faire un des voyages le plus émouvant de sa vie. "Je suis au Bangladesh dans une toute petite ville. Je pars à la rencontre de la petite fille que je parraine." Iris Mitennaere ne cache pas son enthousiasme à l’idée de faire sa connaissance : "Je vais vraiment me concentrer à 100% là-dessus. J’ai trop hâte de la rencontrer, de voir où elle habite, de faire connaissance avec ses parents." L’ancienne miss lui est déjà venue en aide et compte bien le faire encore à l’avenir. "Je vous montrerai tout ce qui a été fait ici, et surtout rendre visibles, les 'invisibles' ici. Si on est aussi loin, c’est parce que c’est dans cette partie reculée du Bangladesh que les gens sont les plus vulnérables." Les fans du mannequin ont hâte de pouvoir vivre cette rencontre à travers ses réseaux sociaux.