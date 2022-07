Drake ACCRO aux paris sportifs: voici ses gains et ses pertes démesurés

"Drake est l'un des parieurs les plus demandés par les services marketing des casinos. Je l'ai vu parier 200 000 dollars par tour à la roulette", a déclaré au Post le parieur sportif professionnel Bill Krackomberger. Le rappeur qui adore les paris sportifs vient de remporter un million de dollars après avoir parié qu'Israel Adesanya gagnerait son combat UFC samedi soir.



En mai dernier, Drake a lâché plus de 250 000 dollars sur le Grand Prix d'Espagne, pariant que Charles Leclerc allait tout rafler. Mais le pilote de Formule 1 de Monaco a perdu de la puissance au 27e tour - et Drake a perdu ses dollars.



L'homme de 35 ans a eu plus de chance au Super Bowl, en pariant 393 000 dollars sur la victoire des Rams. Ensuite, il a perdu 314 000 dollars lorsque les Nets ont perdu contre les Celtics. Mais Drake a frappé fort en pariant 159 000 dollars sur les Warriors pour qu'ils gagnent la conférence de l'Ouest en 2022. Quand ils l'ont fait, cela lui a rapporté 800 000 dollars.



En mai dernier, l'artiste canadien a déclaré avoir encaissé plus de 2,6 millions de dollars sur un pari jumelé qui lui faisait désigner les gagnants de la Coupe Stanley et des séries éliminatoires de la NBA.



Mais ce ne sont que les paris qu'il veut bien montrer à ses millions d'abonnés. "Tout le monde aime se vanter de ses paris sportifs, même s'ils sont perdants au final. Ils aiment montrer les gains et les bad-beats (paris qu'ils ont failli gagner, mais qu'ils ont perdus). Cela fait partie de la psyché humaine et Drake y est aussi sensible que n'importe qui", explique Krackomberger au Post.