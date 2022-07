 William et Kate plus amoureux que jamais: le couple flirte lors d'un match de polo malgré les règles strictes de la Reine (photos)

Le Prince William et Kate Middleton ont marqué les esprits lors d'un match de polo à Windsor. Sur les photos partagées par le Daily Mail, on peut voir la Duchesse de Cambridge, 40 ans, entourer le Duc de ses bras lors de la Royal Charity Polo Cup 2022 au Guards Polo Club.





© Isopix



On peut voir les amoureux échanger un intense regard avant de sourire et de rire ensemble. Ils ont également échangé un baiser lorsque la Duchesse a remis un trophée au Duc après le match. Le couple a quitté l'évènement en marchant ensemble, les bras affectueusement enroulés l'un autour de l'autre.



Le couple habituellement discret a toujours respecté le souhait de la reine que les membres de la famille royale évitent d'afficher trop de gestes intimes en public.





© Isopix



L'experte en langage corporel Judi James a déclaré à FEMAIL que "l'alchimie naturelle" du couple était visible lors de l'événement. Ils parviennent à exécuter parfaitement le baiser de récompense plus formel tout en donnant des indices et des signaux pour signaler la profondeur réelle de leur relation et la façon dont ils se comporteraient normalement avec plus d'intimité lorsqu'ils sont hors de la vue du public.





© Isopix



La duchesse a félicité le prince William d'un baiser affectueux sur la joue après avoir passé l'après-midi à l'encourager.



"L'étreinte mimée de Kate au début du baiser, alors qu'elle jette les deux bras en l'air pour accueillir William avec l'expression d'un désir d'étreinte, montre comment ils tempèrent ou atténuent leur langage corporel en public. Ce geste montre qu'une étreinte complète serait normale pour le couple".





"La façon dont ses jambes se croisent au niveau des chevilles. Ce geste très féminin suggère qu'elle peut encore être timide lorsque son mari l'embrasse en public."



Alors que le duc et la duchesse sont ensemble depuis près de 20 ans, Judi a déclaré que leur langage corporel suggérait en fait qu'ils étaient toujours aussi amoureux. "Ils se sont ensuite éloignés avec leurs bras autour de la taille de l'autre, comme un jeune couple lors d'un premier rendez-vous."



Ce niveau de contact visuel rapproché montre une relation très amoureuse. Le regard de Kate descend même jusqu'aux lèvres de William, ce qui est "un geste de drague".



© Isopix



Judi a poursuivi en expliquant que le couple avait également montré un aspect plus "intime" de leur relation lors de l'événement. "L'attardement. Une fois le baiser terminé, ils s'attardent dans une pose plus intime et affectueuse plutôt que de rompre rapidement. C'est un autre indice qui montre qu'ils sont très tactiles en privé et qu'ils l'atténuent en public".





Judi a également souligné les "traits du visage" du couple lors de l'événement, qui, selon elle, se sont "adoucis" lorsqu'ils se sont regardés. "Lorsque William et Kate se regardent, leurs visages changent et leurs traits s'adoucissent pour former une expression appelée "le regard de l'amour".



© Isopix