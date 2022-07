Les Hanson posent avec leurs... 15 enfants: "MMMBop", c'était il y a 25 ans (photo)

Les frères Isaac (41 ans), Taylor (39 ans) et Zac (36 ans) du groupe Hanson ont accordé une interview à PEOPLE. Les artistes s'ouvrent sur leur ascension vers la gloire et sur leur vie à Tulsa, en Oklahoma, avec leurs 15 enfants âgés de 1 à 19 ans. Ils ont tous pris la pose lors d'une séance de photos pour PEOPLE au studio d'enregistrement du groupe. Le trio a atteint la célébrité il y a 25 ans sous le nom de Hanson avec leur tube "MMMBop".





Les débuts du groupe



Élevés principalement à Tulsa par leur mère Diana, qui leur a fait l'école à la maison, et leur père Walker, un comptable, Isaac, Taylor et Zac ont déménagé avec leurs parents et leurs quatre jeunes frères et sœurs en Amérique du Sud pour le travail de leur père en 1989. Ils ont grandi en écoutant du rock and roll, de la soul et de la Motown des années 50 et 60, et lorsque la famille est revenue à Tulsa en 1990, leurs parents les ont encouragés à commencer à jouer du piano, relate PEOPLE.



Ils ont fini par trouver leurs passions musicales - Taylor s'est concentré sur le clavier, Isaac s'est mis à la guitare et Zac a joué de la batterie - et ont fait leurs débuts en tant que Hanson Brothers en 1992 au festival annuel Mayfest Arts dans le centre-ville de Tulsa.



"Dans ce même quartier, nous jouions de petits spectacles et essayions de nous constituer une base de fans", raconte Taylor. "Nous avions plusieurs milliers de fans sur une liste de diffusion, et nous nous sentions assez fiers de notre travail local".





Alors que leur public grandissait, les frères ont dû faire face au jugement des membres de leur église chrétienne évangélique qui estimaient qu'ils devaient chanter du gospel plutôt que du rock. Cette critique a inspiré "MMMBop", un hymne optimiste sur les hauts et les bas de la vie.



Lorsque le groupe a sorti son premier album studio Middle of Nowhere en 1997, "MMMBop" en était le premier single. La chanson a atteint la première place au niveau international. "MMMBop" a valu à Hanson trois nominations aux Grammy Awards.





Retour aux sources



En 2003, lorsqu'ils ont senti que leur maison de disques ne les comprenait plus, ils se sont retirés et ont créé leur propre label indépendant, 3CG Records. Depuis, ils ont sorti cinq albums studio, le dernier étant Red Green Blue.



Et malgré l'appel d' Hollywood et New York, ils sont revenus définitivement dans leur ville natale de Tulsa avec leur famille en 2008. "Je pense que nous avons la chance d'avoir toujours été un peu une anomalie", dit Zac. "Être des frères qui ne se disputent pas tant que ça et qui partagent un rêve, c'est unique. Nous formons un groupe depuis longtemps, et beaucoup de gens disent : "Wow, vous êtes normaux", parce que l'industrie a tendance à marquer les gens. Mais nous avons toujours eu un sens très fort du lieu."

Une tournée



Le groupe actuellement en tournée de 90 dates jusqu'en novembre pour présenter l'album Red Green Blue, inculque aux enfants le même respect et les mêmes valeurs. "Ils ne se demanderont jamais où est leur place dans le monde, parce qu'il y a plein de gens qui les aiment", dit Zac, qui a cinq enfants (Shepherd, 14 ans, Abraham, 8 ans, et Quincy, 16 mois, et ses filles Junia, 11 ans, et Lucille, 5 ans) avec sa femme Kate, 38 ans.



Même lorsque le trio est sur la route, ils sont d'abord des pères. "Après avoir terminé un spectacle, je me dis : "Attends une seconde. Je dois faire un rappel, puis je vous appelle pour l'histoire du coucher", dit Isaac, qui a trois enfants (Everett, 15 ans, et Monroe, 14 ans, et la fille Odette, 8 ans) avec sa femme Nicole, 38 ans.



Taylor, qui a sept enfants (dont ses fils Ezra, 19 ans, River, 15 ans, Viggo, 13 ans, et Indiana, 3 ans, et des filles, Penelope, 17 ans, Wilhelmina, 9 ans, et Maybellene, 18 mois) avec sa femme Natalie, 38 ans. "Le rôle d'un père est de tout sacrifier pour cson enfant. Je suis peut-être en train de rencontrer un musicien célèbre, mais, désolé, je dois appeler ma fille et lui parler de sa journée."



Selon PEOPLE, les frères - qui n'ont jamais rompu au cours de leurs 30 ans de carrière - sont reconnaissants pour tout ce que "MMMBop" leur a apporté.

Le succès a amené un examen plus approfondi du comportement parfois controversé des frères, notamment une page Pinterest appartenant à Zac qui comprenait des mèmes racistes pro-armes et des posts transphobes. Il s'est excusé après que la page, depuis supprimée, a été divulguée en 2020, déclarant que son contenu "offrait une vue déformée des questions entourant la race et la justice sociale" et "ne reflétait pas mes croyances personnelles."



Malgré ces sombres détours, le long parcours de Hanson a été en grande partie béni par le soleil. Sans "MMMBop", les frères n'auraient probablement pas rencontré leurs épouses, qui étaient toutes autrefois des fans des concerts de Hanson.



"Nous sommes mariés à des femmes extraordinaires, et elles correspondent très bien à nos personnalités, car nous ne sommes pas du tout les mêmes", déclare Zac.