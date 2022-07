"Ta jupe est trop courte" : la fille de Victoria Beckham a un avis bien tranché sur les looks de sa mère

Interviewé par Vogue Australie, la pop star Victoria Beckham s’est laissée aller à de rares confidences au sujet de sa fille Harper, 10 ans. Et cette dernière n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour parler des tenues de Spice Girl de sa mère. Victoria Beckham a toujours été considérée comme une it-girl. Adulée par des milliers de personnes, ses looks ont toujours fait sensation. Sauf auprès de sa fille, Harper Beckham. "Elle m’a dit récemment : 'Maman, j’ai vu des photos de toi quand tu étais dans les Spice Girls et tes jupes étaient tout simplement inacceptables. Elles étaient trop courtes''", a-t-elle révélé. La britannique de 48 ans ne peut pas compter sur son mari pour du soutien. L’ancien footballer s’est montré d’accord avec sa fille. "Puis David (Beckham) a pris la parole et a dit : 'Absolument, Harper ! Elles l’étaient vraiment, vraiment.'". Victoria Beckham a ensuite voulu savoir si sa fille pourrait porter ses anciennes fringues. La réponse est sans appel : "Absolument pas". Une réponse qui a le mérite honnête.

Les réseaux sociaux ? « C’est assez terrifiant »

Lors de l’entrevue pour Vogue, Victoria Beckham s’est aussi confié sur son rapport aux réseaux sociaux. Sa fille présente dessus ? Ce n’est pas près d’arriver. L’ex Spice girl déclare : "Voir à quel point les gens peuvent être cruels m’inquiète. Il faut qu'elle s'entoure de gens bien. Elle est à un âge où son corps commence à changer. Mais c'est assez terrifiant, je ne vais pas vous mentir".