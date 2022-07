Le compte instagram officiel de DisneyLand a été piraté avec des messages à caractère raciste

Une série de messages à caractère raciste a commencé à inonder les pages Instagram et Facebook de Disneyland tôt jeudi matin, après que le compte a été piraté par un "super hacker" autoproclamé.

Le hacker, qui s'est présenté sous le nom de "David Do", a publié son premier message vers 3 h 50 du matin, déclarant qu'il était un "super hacker qui est ici pour se venger de Disneyland", avant de faire référence aux employés en utilisant des termes péjoratif. Au total, quatre messages et une story ont été publiés. Dans l'un des post, me pseudo "David Do" affirmait avoir "inventé le COVID et rejeté la faute sur Wuhan". Avant d'affirmer qu'il était en train de "travailler sur le COVID20". Le reste des messages comportaient les insultes raciales ainsi que des jurons. Les messages, qui ont été supprimés moins d'une heure plus tard, ont suscité des milliers de commentaires. Les fans de la page Disney (plus de 8.4 millions) ont été particulièrement choqués et indigné par les propos.

La chaine CBS Los Angeles a contacté les responsables de Disneyland Resort pour un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.



@Instagram



@Isntagram