Doja Cat CRAQUE complètement pour un acteur de "Stranger Things": elle veut le contacter

Noah Schnapp, la star de Stranger Things, a révélé que la chanteuse Doja Cat lui avait demandé de lui envoyer les coordonnées de sa co-star Joseph Quinn.

Dans une vidéo postée sur TikTok, celui qui joue le rôle de Will Byers dans la série Netflix, a partagé un échange entre lui et la chanteuse, où elle lui a demandé des informations sur Joseph Quinn, qui joue Eddie Munson dans Stranger Things.



La vidéo de Schnapp montre une capture d'écran de ses messages avec Doja Cat, où elle a écrit : "Noah peux-tu dire à Joseph de ... ?". Attends, non. Est-ce qu'il a une petite amie ?"



Après que Noah Schnapp l'a encouragée à "se glisser dans ses DM", Doja a répondu: "Je ne connais pas son Instagram ou son Twitter. Il n'a pas de DM dans lequel se glisser." Noah Schnapp a ensuite envoyé le profil Instagram de Joseph Quinn, en écrivant : "Ici même madame."



Quinn a vu sa popularité grimper en flèche après son rôle dans la quatrième saison de Stranger Things. Une scène du final, où Eddie Munson joue le morceau de Metallica 'Master of Puppets' pour distraire une horde de chauves-souris, a récemment été saluée par le groupe lui-même.



"Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l'avons vu, nous avons été totalement époustouflés", a écrit Metallica sur Instagram. "C'est extrêmement bien fait, à tel point que certaines personnes ont pu deviner la chanson juste en voyant quelques secondes des mains de Joseph Quinn dans la bande-annonce! C'est super cool, non ?"