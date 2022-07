Louane donne un nouveau tournant à sa carrière: "J’espère que ça va vous plaire"

Louane est une jeune artiste issue du télécrochet The Voice qui a l’affection du grand public. Simple et accessible, Louane est largement appréciée de tous et elle nourrit régulièrement cette relation avec son public sur les réseaux sociaux.

C’est d’ailleurs sur Instagram qu’elle a annoncé une nouvelle corde à son arc artistique. Via une publication datant de ce jeudi 7 juillet, Louane indique qu’elle sera la voix de Sam, un personnage du film animé Luck, par le créateur de Toy Story et Cars. "Luck le nouveau film d’Apple Original Films et Skydance Animation raconte l’histoire de Sam Greenfield la personne la plus malchanceuse au monde!", explique-t-elle. "J’ai eu la chance de doubler ce super personnage (…) j’espère que ça va vous plaire." C’est la première fois que Louane prête ainsi sa voix à un personnage de dessin animé.

Cette annonce a bien été accueillie par les fans qui l’ont encensée en commentaires. "T’es une princesse Disney dans la vraie vie de toute façon", "Ohhhh j’ai trop hâte de voir ça", "Bien envie de voir ça", peut-on notamment lire.

Le film Luck sera diffusé à partir du 5 août sur Apple TV.