"Sensible" et "irritable", Nabilla veut limiter les apparitions de ses enfants sur ses réseaux sociaux

Nabilla est une reine sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par plus de 7 millions de personnes et publie quotidiennement des stories sur Instagram ainsi que des photos d’elle. Sur son fil, on voit régulièrement des photos d’elle promouvant des produits de beauté, des causes ou des marques. Parmi ces clichés, des images de sa famille : de son époux Thomas Vergara, ainsi que de ses deux enfants… Mais pas autant que l’on aurait pu l’imaginer au vu du rythme de ses publications.

"Je n'ai pas envie qu'on commente ce que je fais"

En story, l’ex-star de téléréalité devenue businesswoman s’est expliquée sur cette réalité qui risque de s’accentuer à l’avenir. "Il y a des choses où je ne suis pas très à l’aise de partager, clairement. Parce qu’à chaque fois que je partage quelque chose il y a toujours quelque chose à redire. Les gens font des commentaires, donnent des leçons, et ça me gave un petit peu voilà. Je suis très honnête avec vous." Critiquée sur l’éducation qu’elle donne à ses enfants, elle a donc décidé de limiter l’apparition de ses deux fils sur ses réseaux. "Quand c’est sur moi je m’en fous, mais c’est vrai que quand c’est sur mes enfants forcément en tant que maman je suis plus sensible et irritable on va dire. Donc en gros je n’ai pas envie qu’on commente comment je m’en occupe, je n’ai pas envie qu’on commente ce que je fais."

Un coup de gueule, donc, envers ses détraqueurs. "Quand je me sens bien et que j’ai envie de partager ben je vais le faire, et puis sinon ben voilà je profite aussi un maximum, le petit est tout petit, il a un mois aujourd’hui (…) J’en prends soin, je le préserve quand même un petit peu." Message reçu.