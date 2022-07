"Incroyable !": Alicia Keys rejointe en surprise sur scène à Paris par une "superstar" le temps d'un tube (vidéo)

Ce jeudi soir, Alicia Keys donnait un immense concert à l’Accor Arena de Paris (ex Paris Bercy). Déjà cible de l’adoration de ses fans, ceux-ci ont assisté à une scène qui ne va que renforcer cette ferveur. En effet, l’interprète du célèbre "Fallin" a été rejointe par … Aya Nakamura afin de chanter le tube qui l’a propulsée "Djadja".

Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit Alicia Keys et Aya Nakamura s’éclater ensemble sur scène, chanter et danser. Les réseaux sociaux se sont empressés de commenter. "Je viens de voir Alicia Keys inviter Aya Nakamura sur la scène de Bercy pour s’enjailler ensemble. Je peux mourir", "Two queens stand before me", "être guest d’Alicia Keys, franchement chapeau", peut-t-on notamment lire sur Twitter. Une surprise réussie!