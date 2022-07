 De nouveaux arrivants à New York? De plus en plus de dauphins observés au large de la Grosse Pomme (photos)

Ce sont des images qui étaient difficilement imaginables il y a quelques mois encore: des dauphins nageant au large de New York, dans les rivières adjacentes à l’océan, notamment l’Hudson. Si le phénomène était déjà observé auparavant, il est désormais de plus en plus fréquent.

Et l’explication est toute rationnelle: les rivières de la ville sont plus propres qu’avant, rapporte le DailyMail qui s’est penché sur la question auprès d’experts en environnement. "Les récentes améliorations apportées à l'eau de la ville ont rendu les voies navigables plus sûres pour les dauphins et leur approvisionnement alimentaire, ce qui a entraîné une augmentation des observations de mammifères aquatiques, selon les scientifiques", peut-on lire dans un article sur cette situation.

Cet article rappelle également qu’un grand projet de 50 milliards de dollars datant des années 1980 assure désormais plus de salubrité pour les eaux newyorkaises. Ainsi, l’habitat et la nourriture pour la faune aquatique sont plus sains, ce qui attire plus de dauphins!