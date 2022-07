"Certains jours, on se sent vraiment submergés" : le conseil de Cristina Cordula pour être moins stressé

Même nos amis les célébrités sont parfois sujets au stress. C’est Cristina Cordula qui le prouve ce vendredi et l’admet via une publication Instagram.

Conseillère en images mais également coach de vie, la présentatrice des Reines du Shopping s’essaie parfois psychologue. En atteste ce post où l’on voit Cristina en vidéo entourée de ses soucis: ses clients, sa marque de cosmétique, ses tournages, ses tutos, ses réunions, ses shootings… Une certaine surcharge.

"Certains jours, on se sent vraiment submergés, n’est-ce pas ?", questionne-t-elle avant de conseiller ses fans. "Mon astuce ? Je fais un petit exercice mental : je transforme l’anxiété naissante en gratitude… et c’est dingue comme la pression redescend!" Une méthode qui peut paraître basique mais toujours bonne à assimiler pour se sentir mieux. Allez, on respire et on pense positif !