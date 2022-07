Un acteur de Stranger Things dévoile ses échanges confidentiels avec Doja Cat: la chanteuse est furieuse

La rappeuse Doja Cat est furieuse après que ses messages privés aient été exposés au monde entier par la star de "Stranger Things" Noah Schnapp.



Pour rappel, la chanteuse de 26 ans a envoyé un message à l'acteur de 17 ans, qui joue Will Byers dans la série à succès de Netflix, lui demandant de lui arranger un rendez-vous avec son co-star Joseph Quinn, 29 ans, qui joue Eddie Munson.



"Noah, tu peux m'arranger le coup avec Joseph?", a-t-elle écrit, ajoutant : "Attends, il a une copine ?".

Schnapp a répondu : "Glisse dans ses DM", mais l'interprète de "Say So" a expliqué qu'elle ne pouvait pas trouver le compte de Quinn sur aucune plateforme de réseaux sociaux. Schnapp lui a alors envoyé un lien vers le compte Instagram de l'acteur.



Doja a fait connaître son intérêt pour Quinn avant d'envoyer un message à Schnapp pour obtenir ses services d'entremetteur. Sur Twitter, elle a écrit "Joseph Quinn est top", lorsque la nouvelle saison de la série à succès a été diffusée.





Mais la situation a dégénéré lorsque Schnapp a publié en plaisantant son échange avec la chanteuse dans une vidéo désormais supprimée sur TikTok, partageant les messages privés qu'elle lui avait envoyés avec plus de 30 millions de fans.



"Noah est un enfant, mais je ne sais même pas quel âge il a, mais il n'y a aucune chance qu'il ait plus de 21 ans", a déclaré la rappeuse dans une vidéo Instagram Live jeudi. "Mais quand vous êtes aussi jeune, vous faites des erreurs".





Qualifiant Schnapp d'"incroyablement inconscient socialement et taré", la star a révélé qu'elle s'était sentie violée par l'exposition de ses messages privés au monde entier.

"Peut-être qu'il est, comme un serpent. Mais je ne le voyais pas comme ça", a-t-elle déclaré à ses fans. "Je suis partie de l'hypothèse qu'il allait être discret à ce sujet et il est allé partager des informations qui me mettent mal à l'aise."



Schnapp n'a pas encore répondu publiquement, mais a supprimé la vidéo de son profil vendredi matin.