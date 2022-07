"C’est le seul d’ici deux ans": ce projet sur lequel Céline Dion a accepté de collaborer malgré ses problèmes de santé

Céline Dion connaît quelques soucis de santé. On le sait, la chanteuse a été contrainte d’annuler sa dernière tournée et de se mettre au repos en raison de "spasmes musculaires" et de problèmes au niveau digestif. Pourtant, elle a récemment accepté de collaborer sur un projet spécial. C’est le chanteur Michael Jones qui l’a révélé, dans une interview accordée à La Voix du Nord.

Cela fait plusieurs mois déjà qu’on n’entend plus trop parler de Céline Dion. La chanteuse québécoise a, en effet, été contrainte de lever le pied en raison de problèmes de santé. Elle a dû annuler sa dernière tournée car incapable de monter sur scène. À 54 ans, Céline Dion souffre de "spasmes musculaires" et de soucis au niveau digestif, comme l’avait révélé en début d’année l’un de ses proches, sans toutefois donner plus de détails. Elle avait seulement refait une apparition surprise en avril dernier, pour soutenir l’Ukraine face à l’invasion russe. Mais depuis… la chanteuse se fait discrète. Pourtant, une nouvelle devrait plus que réjouir ses fans. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, le chanteur Michael Jones a dévoilé que Céline Dion avait accepté de collaborer sur un projet qui sortira en septembre prochain. Le projet en question ? Héritage Goldman, dont la première partie est déjà sortie début d’année. "Sur le deuxième album, il y aura Carla Bruni, Patricia Kaas et Céline Dion. C’est le seul album sur lequel il y aura Céline Dion d’ici deux ans, elle a accepté de le faire pour nous", a confié Michael Jones au média français. L’album Héritage Goldman reprend des chansons de Jean-Jacques Goldman et les revisite.