"Ils m'ont donné une valise fermée": Cameron Diaz raconte comment elle a été utilisée comme "mule" pour passer de la drogue de Paris au Maroc

Alors que Cameron Diaz décide de sortir de sa retraite, l'actrice de 49 ans affirme qu'elle a été "utilisée" pour faire de la contrebande de substances, quelques semaines avant de décrocher un rôle qui a changé sa vie dans le film The Mask.

Cameron Diaz s’apprête à revenir sur les devants de la scène après avoir pris une pause pendant 8 ans. Pour son retour sur le grand écran, l’actrice de 49 ans s’est confiée au podcast britannique Second Life, propos relayés par Daily Mail. Elle a raconté s’être souvenue d'avoir été "utilisée comme une mule" dans les années 90, quelques semaines avant que sa carrière d'actrice ne décolle avec un rôle principal dans la comédie-fantastique à succès The Mask.

À l’époque, elle était mannequin à Paris et se trouvait en difficulté financière. Cameron Diaz a expliqué qu'elle avait réuni assez d'argent pour déménager à Paris et poursuivre sa carrière de mannequin, mais qu'elle n’était malheureusement pas parvenue à trouver du travail là-bas. Jusqu’au jour où elle a trouvé cet emploi en tant que "mule pour transporter de la drogue" de Paris au Maroc.

L’actrice a cependant admis qu’elle n’était pas consciente qu’elle transportait des substances illégales avant d'arriver à l'aéroport, et qu'elle a commencé à paniquer en s'en rendant compte. "Ils m'ont donné une valise fermée à clé avec mes ‘costumes’ dedans", développe-t-elle.

"Je suis une fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus au Maroc. Je porte des jeans déchirés et des bottes à semelles compensées, les cheveux détachés - ce n'est vraiment pas sûr. Je leur ai dit : ‘Je ne sais pas, ce n'est pas à moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est’. C'est le seul travail que j'ai eu à Paris", poursuit-elle.

À son retour dans la capitale française, l’actrice affirme qu’elle a laissé la valise à des fonctionnaires, assurant qu’il s’agissait de son premier et dernier boulot à Paris.

Sa carrière décolle à L.A.

Après ces péripéties chaotiques, la chance a finalement souri à Cameron Diaz lorsqu’elle est arrivée à Los Angeles. Elle a été contactée par un agent de casting à la recherche d’une "bombe". Les producteurs étaient à la recherche d'une vedette pour jouer aux côtés de Jim Carrey dans le film à succès The Mask, sorti en 1994.

Si elle a d’abord refusé le rôle, elle a ensuite vite changé d’avis. "Je venais juste d'avoir mes règles. Il était hors de question que je mette quoi que ce soit de sexy ce jour-là. Je me disais : ‘Tu plaisantes ?’", se souvient-elle.

Depuis lors, l'actrice a eu des rôles principaux dans des superproductions telles que The Holiday, What Happens in Vegas et Charlie's Angels. Mais en 2014, Cameron Diaz a décidé de s'éloigner du métier d'actrice pour s'installer dans une vie de famille avec son mari Benji Maddox et sa fille Raddix. Elle a finalement été "convaincue de sortir de sa retraite" par Jamie Foxx et Tom Brady. Elle devrait revenir sur le grand écran aux côtés des acteurs dans le prochain film Back In Action.